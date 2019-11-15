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إيران.. احتجاجات منددة برفع أسعار الوقود

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مظاهرات إيران
مظاهرات إيران

المصريون ووكالات

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شهدت عدة مدن إيرانية، الجمعة، احتجاجات منددة بزيادة أسعار البنزين.
ووفق إعلام محلي، شملت الاحتجاجات مدن: الأهواز، وهرمشهر، وبيرسيند، ومشهد، وسيرجان، وبندر عباس، وأصفهان، وشيراز.
ودعا المحتجون أصحاب السيارات إلى "إطفاء محركات سياراتهم"، فيما أضرم آخرون النيران في محطة بنزين بمدينة سيرجان، التابعة لولاية كيرمان (جنوب شرق).
وبناء على ذلك، اتخذت قوات الأمن في بعض المدن، على رأسها العاصمة طهران، تدابير أمنية مشددة أمام محطات الوقود.
وفي مدينة مشهد (شمال شرق)، تدخلت قوات الأمن وفرقت المتظاهرين.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات إعلامية، إن الحكومة لم ترفع أسعار البنزين منذ 4 سنوات.
واعتبر أن هذه الزيادة تتماشى مع مصالح الشعب، والغرض منها مساعدة محدودي الدخل.
وأكد روحاني، أن الحكومة لا تهدف إلى تحقيق مكاسب من هذه الزيادة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأنه سيتم توزيع إجمالي الدخل على 60 مليون شخص.
وبحسب بيان سابق لشركة توزيع المنتجات البترولية الإيرانية، فإن سعر لتر البنزين المدعوم من الدولة ارتفع من ألف تومان إلى 1500 تومان (18 سنتا) حتى 60 لترًا لكل سيارة شهريًا، وإذا زاد استهلاك السيارة عن 60 لترًا يصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان (36 سنتا)، بزيادة تقدر بـ3 أضعاف.
وتعتبر إيران إحدى الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات النفط في العالم، حيث تدعم كل سيارة بـ 60 لتر بنزين شهريا.
1 دولار أمريكي= 4.21 تومان -

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