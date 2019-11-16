فوز إسباني كاسح.. والسويد تتأهل إلى "يورو 2020"

16 نوفمبر 2019 - 12:10 ص

تأهل المنتخب السويدي، الجمعة، إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).



وتغلب المنتخب السويدي على مضيفه الروماني بهدفين دون رد في الجولة التاسعة للمجموعة السادسة من التصفيات.



وجاءت ثنائية السويد عن طريق ماركوس بيرج وروبين كايسون في الدقيقتين 18 و34.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، اكتسح المنتخب الإسباني ضيفه مالطة بسبعة أهداف دون رد.



وتناوب على إحراز أهداف "الماتادور"، ألفارو موراتا وسانتي كازورلا وباو توريس وبابلو سارابيا وداني أولمو وجيرارد مورينو وخيسوس نافاز في الدقائق 23 و41 و62 و63 و69 و71 و85.



وكان منتخب النرويج قد فاز في وقت سابق اليوم على جزر فاروه برباعية نظيفة ضمن المجموعة ذاتها.



بذلك، تتصدر إسبانيا الترتيب برصيد 23 نقطة يليه السويد برصيد 18 نقطة بفارق أربع نقاط عن منتخبي رومانيا والنرويج، وجاءت جزر فاروه خامسة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن مالطة.

