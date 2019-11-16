» تونس تعبر ليبيا برباعية في تصفيات أمم إفريقيا 2019

16 نوفمبر 2019 - 12:20 ص

انتزع المنتخب التونسي، الجمعة، فوزًا غاليًا على ضيفه الليبي بأربعة أهداف لهدف في الجولة الأولى للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بالكاميرون 2021.



وكان منتخب تنزانيا قد فاز في وقت سابق اليوم على غينيا الاستوائية بهدفين لهدف ضمن المجموعة ذاتها.



بذلك، تتصدر تونس الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تنزانيا، وجاءت غينيا الاستوائية ثالثة بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن ليبيا المتذيل.



بادر المنتخب التونسي الملقب بـ"نسور قرطاج" بتسجيل هدفين عن طريق وهبي الخزري وسيف الدين الخاوي في الدقيقتين 33 و41.



وتمكن المنتخب الليبي من تقليص النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق حمدو الهوني.

