القانون والدستور المصري يحميان حق التظاهر

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن الرئيس السابق محمد مرسي وافته المنية داخل قاعة المحكمة أمام كاميرات العالم وشاهد العالم أجمع ما حدث، ومع ذلك النيابة العامة المصرية تحقق في ملابسات وفاته، واستمعت للشهود، وطالبت بتقارير فنية من الجهات المختصة والنيابة ستعلن عن نتائج التحقيق فور الوصول إليها.



وأضاف مروان، أن المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون خالفت قواعد عملها، حيث أرسلت مذكرة للسلطات المصرية تطلب فيها معلومات حول ظروف وفاة الرئيس الأسبق، متضمنة مدة 60 يوم للرد، ثم قامت بنشر بيانها بعد إرسال المذكرة بأيام قليلة، وهو ما يعد مخالفة للمدة المتاحة للرد عليها، مؤكدا أن مصر لا تحتجز مواطنا مصريا لأنه قام بالتعبير عن رأيه ولكن لعدم احترامه القانون، فالدستور والقانون يتيحان حق التجمع السلمي والتظاهر بل ويحميهما، لكن البعض يخالف القانون ولا يحترمه، ونحن لا نطالبهم إلا باحترام القانون.