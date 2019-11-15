توفيق عكاشة: الغرب كان بيعتبرون أنور السادات "نبيا"

15 نوفمبر 2019 - 11:40 م

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإسلام المتشدد كان العدو البديل للغرب، وأنه قبل حادث 11 سبتمبر بـ 20 عاما، كان حادث استشهاد الرئيس محمد أنور السادات، مشيرا إلى أن أنور السادات كان قد وصل لمرحلة أن الشعب الأوروبي والأمريكي كانا يعتبرانه نبيا للسلام.

