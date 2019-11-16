» شاهد.. هذا ما قالته شيرين عبد الوهاب عن السعودية

16 نوفمبر 2019 - 12:00 ص

قالت المطربة شيرين عبد الوهاب، إن المملكة العربية السعودية تشهد تغيرا كبيرا، مشيرا إلى أن السعوديين يشعرون وكأن موسم الرياض العيد بالنسبة لهم، معلنة أنها ستقدم حفلتين بموسم الرياض الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها التقت أمس بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية، لأول مرة.







وأضافت «عبد الوهاب»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، يوم الجمعة، 15 نوفمبر أنها تجهز حاليا لفيلم سينمائي جديد، قائلة : «السينما وحشتني، وأنا دخلتها غلط المرة اللي فاتت».



