ساويرس يغضب متابعيه بتصريح جديد عن الحجاب

أحمد عادل شعبان
أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس موجة جديدة من الجدل بعدما رد على أحد متابعيه الذي أبدى امتعاضه من تصريحاته الأخيرة حول الحجاب.
وقال متابع عبر تويتر لـ"ساويرس" : "للأسف انا عامل فولو لان كلامك كان عاجبني، بس لما تكلمت في الدين عن جهل، بينت ان فعلا اللي جوا غير اللي برا".
ورد "ساويرس" قائلا: "إنت إختصرت الدين فى الحجاب و هو ملبس موجود فى كل الأديان و يخضع للحرية الشخصية و بالتالى كل حر فى إرتدائه حسب قناعته الشخصية أو الدينية ... و أنا قناعتى حر فيها و أؤمن بحرية كل فيما يعتقده".
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