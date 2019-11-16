أول رد من شيرين بعد هاشتاج "اخرسي يا شيرين"

أحمد عادل شعبان
دشن نشطاء سعوديون هاشتاج تحت عنوان "اخرسي يا شيرين" بعد تصريحاتها التي أطلقتها خلال حفلها بالسعودية.
وقال "شيرين" في الحفل: "مادام منقدرش نستغنى عن الرجالة يبقى نسمع كلامهم".
وهذه التصريحات أغضبت الكثير من السعوديات الذين دشنوا الهاشتاج المذكور.
وفي أول ظهور لها بعد الهاشتاج ، أكدت شيرين أنها تشكر المملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه .
كما وجهت الشكر للجمهور السعودي مشيدة بالحضور اللافت والاستقبال الحافل.
وتجبنت شيرين الخوض في أمر الهاشتاج من قريب أو من بعيد.
ظهر11:45 ص
فجر
05:01
شروق
06:28
ظهر
11:45
عصر
14:41
مغرب
17:01
عشاء
18:31