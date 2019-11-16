العراق.. قتلى وجرحى فى انفجار عبوة ناسفة بساحة التحرير

16 نوفمبر 2019 - 09:36 ص

كشفت وسائل إعلام عراقية، عن أن قنبلة انفجرت في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم السبت.

وحسب صحيفة البي بي سي، نقلاً عن مصادر طبية عراقية، قتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة عشرين آخرين في انفجار العبوة الناسفة.

وتفيد الصحيفة، بأن العبوة الناسفة وضعت تحت سيارة في ساحة الطيران المحاذية لساحة التحرير وسط بغداد مركز الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات منذ أكتوبر الماضي، تطالب بالقضاء على الفساد ومحاربة البطالة وتحسين جذري للخدمات العامة.