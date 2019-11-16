بعد اغتصابها.. جثة لزعيمة معارضة فى إحدى الغابات

16 نوفمبر 2019 - 09:41 ص

تعرضت زعيمة معارضة في بوروندي لجريمة مروعة، حيث عثر على جثتها في إحدى الغابات، بعد قرائن تدل على اغتصابها قبل قتلها.

وكانت الزعيمة المعارضة وتدعي ميري كلير نيونغيري في حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد "الحرية"، قد عثر على جثتها في إحدى الغابات وبها إصابات في الرأس والرقبة والعضو التناسلي.

الغريب أن أحد أعضاء الحزب قد لقي مصيرًا مشابهًا في أغسطس الماضي.

يذكر أن تقريرًا لأمم المتحدة قد صدر في سبتمبر الماضي يؤكد انتهاكات خطيرة تمارس ضد المعارضة من الحزب الحاكم في البلاد.