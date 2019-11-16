» رئيس كوريا الشمالية: هؤلاء قوة لا تقهر.. تعرف عليهم

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متابعات - أمينة عبد العال

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واشنطن

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

وصف كيم جونج أون، رئيس كوريا الشمالية، الطيارين العسكريين بعد أن شاهد أداءهم في عرض جوي عسكري بأنهم "قوة لا تقهر"، موجهًا إليهم نصائح بالحصول على فكرة وتكتيكات رائعة ضد أعداء مسلحين حتى النخاع علي حد قوله.

وجاءت بعض التقارير لوكالة الأنباء الرسمية في كوريا تفيد بأن هناك غضبًا في البلاد من التدريبات العسكرية الأمريكية مع كوريا الجنوبية التي قد تعرقل المفاوضات النووية مع واشنطن.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد صرح للصحفيين أمس في زيارته حاليًا لكوريا الجنوبية أن الحلفاء يمكن تعديل التدريبات الجوية المشتركة لخلق مساحة للدبلوماسية.

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