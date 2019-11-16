  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:25 ص
بحث متقدم
ترامب يعفو عن ضباط ارتكبوا جرائم حرب بالعراق وأفغانستان

ترامب يعفو عن ضباط ارتكبوا جرائم حرب بالعراق وأفغانستان

عماد أديب

"وفاة عماد أديب".. خبر كاذب يفجع شقيقه

مظاهرات في إيران

شاهد.. غلق شوارع طهران بالسيارات بسبب ارتفاع الوقود

إستيفان روستي

إستيفان روستى.. رحل وفى بيته 7 جنيهات وفقدت زوجته عقلها

علي جمعة

جمعة: الرسول كان بيعمل عيد ميلاد كل أسبوع

قيس سعيد

رسالة بخط اليد للرئيس التونسي تشعل السوشيال ميديا

حريق حافلة

هجوم مسلح يستهدف 100 حافلة تقل مسلمين

شيرين عبد الوهاب

"#اخرسي يا شيرين" يشعل مواقع التواصل.. والأخيرة ترد

الديوان الملكي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

العراق

العراق.. قتلى وجرحى فى انفجار عبوة ناسفة بساحة التحرير

فى سريلانكا..

هجوم مسلح يستهدف 100 حافلة تقل مسلمين

عرب وعالم

حريق حافلة
حريق حافلة

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

شاهد.. صاروخ يستهدف حافلة إسرائيلية

#

هجوم مسلح على منزل وزير دفاع الحوثيين

#

مقتل وإصابة 10 أشخاص فى هجوم مسلح على حافلة ركاب

#

مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح جنوبي نيجيريا

شرطة

انتخابات

استهداف

مسلمين

حافلة

أفادت وسائل إعلام صحفية، بأن مسلحين فتحوا النار على قافلة من الحافلات تقل الناخبين المسلمين في شمال غرب سريلانكا، مع بدء الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتسير سريلانكا نحو إجراء انتخابات رئاسية، بعد شهور من عدم الاستقرار السياسي، ويختار الناخبون رئيسا جديدا من بين 35 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات.

وقالت الشرطة السريلانكية، حسب روسيا اليوم، إن المهاجمين أحرقوا إطارات على الطريق وأقاموا حواجز طرق مؤقتة لنصب كمين لقافلة تضم أكثر من 100 حافلة.

 وذكر مسئول بالشرطة في تانتيريمال على بعد 240 كيلومترًا شمالي العاصمة كولومبو أن مسلحين فتحوا النار وألقوا الحجارة، ما تسبب في إلحاق أضرار بحافلتين على الأقل، دون أن تقع إصابات في صفوف الركاب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريحات "كوهين" عن الأقصى تثير السخط على "تويتر"
» «الفراعنة» يخوض أول مران بجزر القمر
» تصريحات مهمة لـ"قرقاش" عن المرأة الإماراتية
» الأهلي يستأنف تدريباته قبل ودية "الاتصالات"
» تصريحات سارة من المالية عن تحسين الأجور
» رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة
» رئيس كوريا الشمالية: هؤلاء قوة لا تقهر.. تعرف عليهم
» تعرف على الفنان المصري الذي سيجسد دور "خالد بن الوليد"
» منتج مسلسل عادل إمام يكشف حقيقة وفاته
» تعليق ناري من ملكة جمال الكون على فسخ خطبتها من تامر عاشور
» ريهام عبد الغفور تنشر صورة شبيهتها .. والجمهور مصدوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح