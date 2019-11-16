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عصر اليوم..

«الفراعنة» يخوض أول مران بجزر القمر

الرياضة

منتخب مصر
الفراعنة

محمد عبد الحارس

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يؤدى المنتخب الوطني الأول، أول مران له بجزر القمر في الثالثة عصر اليوم استعدادًا لخوض ثاني جولات أمام منتخب جزر القمر، والمقرر لها الاثنين المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2021. 

وكان المنتخب بقيادة حسام البدرى تعادل فى أول لقاء أمام كينيا الذى أقيم الخميس الماضى على استاد الجيش المصرى ببرج العرب.

ووصلت بعثة المنتخب فى العاشرة مساء أمس الجمعة، بعد رحلة استغرقت 9 ساعات وهو ما دفع المدير الفنى لمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات.

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