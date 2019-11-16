شاهد.. غلق شوارع طهران بالسيارات بسبب ارتفاع الوقود

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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر غضبًا عارما بالعامة الإيرانية طهران، بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وقام الأهالي بغلق الشوارع بسياراتهم، بعد أن أوقفوها وتركوها في الشوارع، اعتراضًا على ارتفاع أسعار البنزين.

وكانت تظاهرات قد ضربت أمس الجمعة معظم مدن إيران، بعد رفع الحكومة أسعار الوقود ثلاثة أضعاف.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني  من تدهور في الأحوال الاقتصادية خاصة بعد فرض عقوبات على إيران بسبب دعمها للإرهاب. 


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