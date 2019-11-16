ترامب يعفو عن ضباط ارتكبوا جرائم حرب بالعراق وأفغانستان

16 نوفمبر 2019 - 11:06 ص

ألغى البيت الأبيض عقوبات عن ضباط ارتكبوا جرائم حرب في العراق وأفغانستان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر عفوًا أمس الجمعة عن ضباطين ارتكبا جرائم حرب في أفغانستان.

كما أعاد ترامب الرتبة العسكرية لأحد الضباط بعد تخفيضها بسبب جرائم ارتكبها في العراق.

واعتبر منتقدو قرار ترامب بأن ذلك سيقوض العدالة العسكرية، حيث سينتشر أن للشخص أن يفعل ما يشاء في ساحات القتال.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الوزارة لديها ثقة في نظام العدالة العسكرية، وأن الرئيس جزء من هذه العدالة، بوصفه القائد الأعلى، وأن لديه سلطة أمور لتقييم أمور بهذا الشكل.