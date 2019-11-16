تصاعد حدة الاحتجاجات ضد غلاء البنزين بإيران

16 نوفمبر 2019 - 11:52 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهتافات المتظاهرين الإيرانيين أثناء احتجاجهم لرفض زيادة أسعار البنزين التي بدأت منذ الأمس، مرددين: "لا غزة.. لا إيران.. روحي فداء لإيران".

وقطع المحتجون في طهران "أوتوستراد همت، وأوتوستراد حكيم" بتعطيل سيارتهم على الطريق العام، هاتفين يسقط الديكتاتور، في إشارة للمرشد الإيراني علي خامنئي، كما جاء في الصحافة العالمية.

جدير بالذكر أن التظاهرات بدأت منذ ليلة أمس بعد إعلان الحكومة عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود، حسبما أعلنت الوكالة الرسمية في إيران.