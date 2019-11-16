» "التعليم": تعلن موعد امتحانات الترم الأول

16 نوفمبر 2019 - 12:13 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن موعد بدء امتحانات الترم الأول 2019 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتي ستكون يوم السبت الموافق 11 يناير 2020.

وأوضحت الوزارة، أن موعد الامتحانات تحدد وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وقد شددت وزارة التربية والتعليم على الموجهين بضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الترم الأول 2019 الأول بعيدة عن أي تعقيدات، وأن تكون سهلة وتراعي قياس جميع مستويات الطلاب العقلية، وأن يكون بها جزء يقيس قدرات الطلاب المتميزين والمتفوقين ومن واقع الكتاب المدرسي، كما تم التأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الدمج وفق القواعد المنظمة لهذا الأمر، والتي وردت من الوزارة والمديرية التعليمية.

جدير بالذكر أن الترم الأول من العام الدراسي 2019/2020، بدأ بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 11 سبتمبر 2019.

بينما بدأ الترم الأول من العام الدراسي 2019/2020، بالنسبة لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يوم 21 سبتمبر 2019.