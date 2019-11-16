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فيديو.. تصرف مسيء لميسي تجاه مدرب البرازيل

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ميسي
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فيديو

ميسي

مدرب

ارجنتين

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر تصرف مسيء للنجم الأرجنتيني ميسى تجاه مدرب تيتى مدرب البرازيل خلال اللقاء الودى الذى جمع الفريقين مساء أمس بالسعودية.

وخلال الفيديو ظهر "ميسي"، وهو يطالب مدرب البرازيل بالصمت بعد احتجاج الأخير على حكم اللقاء بشأن عدم منح النجم الأرجنتيني بطاقة صفراء لتدخله على ويليان.

وقال ميسي لمدرب البرازيل: "اصمت أغلق فمك" ما يؤكد أن اللقاء رغم طابعه الودي تميز بالإثارة والندية بين المنتخبين.


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