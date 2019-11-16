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فنان شهير يعلن شفاءه من سرطان الرئة: "باي باي"

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زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب

علا خطاب

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زف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، بشرى سارة لمتابعيه، حيث أعلن عن شفائه التام من سرطان الرئة، وذلك عبر منشور له على "فيس بوك".

وكتب زكي فطين عبد الوهاب في منشوره قائلاً: "أصدقائي الأعزاء.. خبر سار.. نتيجة الأشعة إيجابية والورم كامن ولم ينتشر.. ده معناه إنى تقريبا خفيت.. وهعمل أشعة كمان 3 شهور للمتابعة.. باى باى chemo .. باى باى cancer ".

وذلك بعد خضوعه لجلسات مطولة من العلاج الكيميائي قبل ظهور نتيجة الأشعة التي أثبتت شفاءه من هذا المرض.

ولاقي المنشور تفاعلاً كبيرًا من متابعيه، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "الله يتم شفاؤك شفاءً تامًا بفضله وحوله وكرمه وقوته"، "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعفو عنك".

جدير بالذكر، أن زكي فطين عبد الوهاب كان قد أعلن في شهر مايو الماضي إصابته بمرض السرطان واكتشاف ورم خبيث في الرئتين بعدما نشر صورة له وهو حليق الرأس وقد تعاطف معه الجمهور كثيرًا.


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