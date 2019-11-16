"آل الشيخ" ينشر صورًا جديدة بصحبة "ميسى"

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نشر المستشار ترك آل الشيخ، مالك نادى ألميريا الإسباني ورئيس هيئة العامة للترفية بالملكة العربية السعودية، صورًا له بصحبة ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسباني. 

وظهر "آل الشيخ" مرتديًا قميص نادي ألميريا الإسبانى الذى يملكه، فيما ارتدى النجم الأرجنتيني ملابس منتخب التانجو.

كان تركي آل الشيخ، استضاف ليونيل ميسي في منزله أول أمس الخميس، على هامش مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل التي جمعت بينهما أمس الجمعة، بملعب جامعة الملك سعود، ضمن فعاليات موسم الرياض.



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