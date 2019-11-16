إيران.. سقوط أول قتيل فى احتجاجات الوقود

16 نوفمبر 2019 - 01:56 م

أعلنت الوكالة الإيرانية إيسنا، عن سقوط أول قتيل في احتجاجات خرجت في عدة مدن ردًا على ارتفاع أسعار الوقود.

وتجددت الاحتجاجات صباح اليوم السبت، في مدن من بينها الاهواز، ومدينة سيرجان، ومحافظة بوشهر، ومدينة مشهد".

وحسب الوكالة، أكد قائد شرطة سيرجان بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، أن القوات الأمنية لم يكن لديها أوامر بإطلاق النار مباشرة على المحتجين.

وقال قائد الشرطة محمود آبادي حسب الوكالة: "نحن نصر على أنه لم يكن لدى أي من قوات الأمن أمر إطلاق نار مباشر على المحتجين، وأنه سُمح لهم بإطلاق النار في الهواء فقط لحماية خزانات الوقود الحساسة".

وأضاف آبادي: "بعض الأشخاص من الذين شاركوا بالاحتجاجات يوم أمس قاموا بتكسير بعض الوسائل العامة وقاموا بأعمال تخريب في محطات الوقود وكانوا ينوون إشعال النيران في المخازن الأصلية لشركة النفط الوطنية في المدينة ما أجبر القوات الأمنية على مقاومتهم وإبعادهم عن المكان".

وأشار إلى أنه "في غضون هذه المواجهات، أصيب عدد من الأشخاص وبدأنا التحقيق في كيفية إصابتهم، ولا يمكننا أن نقول بشكل نهائي أنهم أصيبوا على أيدى قوات الأمن أو من جهة أخرى لأن بعض المصابين كانت إصاباتهم من خلفهم أي من جهة لا يوجد بها قوات أمن".

وتابع آبادي: "قٌتل شخص في احتجاجات ليلة أمس في مدينة سيرجان".