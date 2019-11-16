غدًا.. حدث مهم فى الإمارات يعلنه حاكم دبى

16 نوفمبر 2019 - 02:03 م

تستضيف غدًا الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة، "معرض دبي للطيران"، وهو واحد من أكبر معارض الطيران في العالم .

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يستضيف المعرض 160 دولة، و1300 شركة، و165 طائرة مدنية وعسكرية ".

وتابع في التغريدة: "في دورته (المعرض) الماضية كانت صفقاته 113 مليار دولار.. ونتطلع لدورة استثنائية تبدأ غدًا من دبي وورلد سنترال.. المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات ".