» موقع تواصل بدون إعلانات.. تعرف عليه

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ما علاقة غزة.. انسحاب طلاب جامعة أمريكية من المحاضرة

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متابعات - أمينة عبد العال

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تويتر

يوتيوب

فيسبوك

يعاني الكثيرون من الإعلانات المزعجة أثناء تصفحهم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيس بوك وتويتر خاصة يوتيوب، ويبحث الجميع عن مواقع تواصل دون إعلانات.

وانطلقت منذ أيام شبكة "دبليو تيس وشيال"، وهي شبكة تعتمد على التبرعات، من خلال جيمي ويلز الذي شارك في تأسيس موسوعة ويكيبيديا الشهيرة.

جدير بالذكر أن الاشتراك في الشبكة الجديدة مجاني ولكن التسجيل يعتمد على إجراءات كثيرة ومن الممكن تخطي تلك الإجراءات باشتراك يبلغ 13 دولارًا شهريًا أو 100 دولار سنوي.

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