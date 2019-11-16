الأرجنتين تحسم موقفها من اللعب بإسرائيل

16 نوفمبر 2019 - 02:25 م

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، خوض مباراة ودية أمام نظيره الأوروجوياني، في تل أبيب، بعد اتفاق التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن الاتحاد عبر حسابه على "تويتر"، موعد المباراة وهو الاثنين المقبل، على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب.

وينتظر أن يصل المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي، قبل موعد المباراة بيوم واحد، بينما يصل منتخب أوروجواي اليوم السبت، ولكن لا تزال الشكوك قائمة حول إقامة المباراة بالرغم من موافقة الأرجنتين، وذلك بسبب رفض لاعبين من منتخب أوروجواي اللعب في إسرائيل.