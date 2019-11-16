» "أول ما اتخرج هتجوزك".. قصة زواج فنانين شهيرين

16 نوفمبر 2019 - 02:38 م

يحل اليوم السبت عيد ميلاد الفنانة الكوميدية، مها أحمد، حيث أتمت عامها الـ45 عامًا، فهي اشتهرت بأعمالها الكوميدية وخفيفة الظل.

وروت الفنانة مها أحمد، في أحد لقاءاتها السابقة، قصة زواجها بالفنان مجدي كامل، حيث قالت: "كنت على المسرح وأصغر منه بسنة وماكنتش أعرفه لسه.. راح داخلي الكواليس وقال لي أنا أول ما اتخرج هتجوزك.. قعدت أسأل عليه فلقيت إن البنات هتموت عليه ساعتها قررت إني أعلقه".

جدير بالذكر، أن الثنائي مها أحمد ومجدي كامل، يعتبران من أشهر قصص زواج الوسط الفني التي استمرت حتى الآن.