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يهشم رأس عشيقته بشاكوش ويشعل النيران فى جثتها

قضايا وحوادث

أب يشعل النيران في نفسه وطفلته بالدقهلية
أب يشعل النيران في نفسه وطفلته بالدقهلية

وكالات- الدويني فولي

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شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، واقعة شنيعة، حيث هشم سائق رأس عشيقته بشاكوش ثم أشعل النيران في جثتها.

وفي التفاصيل، تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم بقتل سيدة وإشعال النيران فى جثة سيدة والتخلص من الجثة على طريق طنطا – إسكندرية الزراعي.

وتبين أن مرتكب الواقعة، سائق وتربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وقام باستدراجها، وهشم رأسها بشاكوش معدني وأشعل النيران في الجثة للتخلص منها.

كان اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بالعثور على جثة متفحمة لسيدة ملقاة على طريق طنطا الإسكندرية.

انتقل لمكان الحادث المقدم علي أبو زهرة مفتش مباحث قطور ومركز طنطا والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا وتبين أن الجثة لفتاة ومتفحمة وبها طعنات متفرقة بالجسد، وتم نقلها لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية وضباط مباحث مركز طنطا، وتبين أن الجثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر مقيمة دائرة مركز المحلة، بكامل ملابسها وبها حروق متفرقة وجرح غائر بالجبهة وغير واضحة الملامح .

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة سائق 43 سنة مقيم دائرة مركز قويسنا بالمنوفية، لارتباطه بالمجنى عليها بعلاقة، نتج عنها حدوث خلافات مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بالضرب على رأسها بشاكوش حديدى وإشعال النيران بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

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