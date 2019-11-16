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"جوارديولا" الكرة المصرية يتولى تدريب بلدية المحلة رسميًا

الرياضة

محافظ الغربية وعضو اتحاد كرة القدم يتفقدان نادي بلدية المحلة
محافظ الغربية وعضو اتحاد كرة القدم يتفقدان نادي بلدية المحلة

متابعات- الدويني فولي

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أعلن نادي بلدية المحلة تولي رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك السابق، والملقب من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ"جوارديولا الكرة المصرية" المسئولية الفنية للفريق.

ويلعب بلدية المحلة في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني، خلفًا لكرم جابر الذي قدم استقالته عقب تعادله مع نظيره المنصورة في الجولة الأخيرة.

وحسب صحيفة الوطن، يتواجد حاليا رضا عبد العال داخل نادي البلدية بصحبة حسام بصل عضو مجلس إدارة النادي؛ لمشاهدة مباراة الفريق أمام عرب الرمل في بطولة كأس مصر؛ لمعرفة احتياجات الفريق ودراسة أحواله وإمكاناته.

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