  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:11 م
بحث متقدم
سلع أساسية

بشرى سارة.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 5 سلع أساسية

تركي وميسي

شاهد.. ماذا فعل «ميسي» عند مشاهدته تركي آل الشيخ؟

أب يشعل النيران في نفسه وطفلته بالدقهلية

يهشم رأس عشيقته بشاكوش ويشعل النيران فى جثتها

الملك سلمان وخامنئي

تزامنًا مع التظاهرات.. «خامنئي» يوجه رسالة للسعودية

ارشيف

الأرجنتين تحسم موقفها من اللعب بإسرائيل

محمد الصفدي

اتجاه لتولى "الصفدي" رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

من الفيديو

شاهد.. متظاهرو إيران يضرمون النيران بالمصرف الوطنى

البشير

الكشف عن موعد الحكم النهائى على "البشير"

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد: حل الأزمة الخليجية حقيقة وليس مبالغة

صورة من الفيديو

ما علاقة غزة.. انسحاب طلاب جامعة أمريكية من المحاضرة

السعودية.. يقيم علاقات محرمة مع النساء مقابل أدوات جنسية

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

السعودية تعلن مقتل 5 من جنودها على الحدود مع اليمن

#

استقالة نائبة من الكونجرس بعد علاقة جنسية مع أحد موظفيها

#

120 جلدة لقاض سعودي سابق أقام علاقات محرمة مع النساء

#

باكستان تبحث مع السعودية تطورات أزمة "كشمير"

السعودية

أخبار السعودية

ترويج

أدوات جنسية

تمكنت السلطات السعودية، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص يحمل الجنسية اليمنية، ويقوم باستدراج النساء وإقامة علاقات محرمة معهن مقابل الترويج لأداوت جنسية وبيعها لهن دون مقابل مادي.

وحسب صحيفة "سبق" فإن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على وافد يمني الجنسية يقوم بالترويج لأدوات وعلاجات جنسية ممنوعة يقوم بعرضها في مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساب محل تجاري مخصص لأدوات الزينة والتجميل، مستغلاً متابعة بعض الزبائن لحساب المحل، ثم يقوم بعرض المواد المحظورة لبعضهن، ويساوم الضحية على إقامة علاقة محرمة؛ بغية إعطائها هذه المواد دون مقابل مادي.

وأوضحت أن الجهات المعنية تمكنت من الإطاحة به بعد ورود بلاغ حول ما يقوم به الوافد، وقبض عليه متلبساً بجوار محل تجاري كان يديره -بحسب كلامه- أثناء استدراجه لإحدى ضحاياه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "جوارديولا" الكرة المصرية يتولى تدريب بلدية المحلة رسميًا
» جمال محمد على يكشف لغز الفوطة المسحورة لمنتخب غانا
» حقيقة مراقبة ريال مدريد لمهاجم الزمالك
» "أول ما اتخرج هتجوزك".. قصة زواج فنانين شهيرين
» السلطات الإيرانية تتحدى التظاهرات وتعلن تطبيق زيادة الوقود
» حارس ينقذ مرماه من هدف غريب بالبرازيل
» حيلة فى 22 ثانية لسرقة حقيبة راكب مسن
» السيسي يستقبل وفدًا من جامعة بوخارست
» تعرف على موعد توزيع التابلت على طلاب الثانوية
» موقع تواصل بدون إعلانات.. تعرف عليه
» فنان شهير يعلن شفاءه من سرطان الرئة: "باي باي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:01 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح