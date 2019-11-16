محاكمة «راجح» غدًا وتوقعات بالنطق بالحكم

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قضايا وحوادث

المتهمين بقتل البنا
المتهمين بقتل البنا

أحمد سالم

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مفاجأة مدوية تفجرها أولى جلسات محاكمة "راجح"

محمود البنا

النطق بالحكم

قضية راجح

تُعقد غدًا الأحد، ثالث جلسات محاكمة المتهم محمد عبد الغني راجح، و3 آخرين، بمحكمة جنايات الطفل المنعقدة بشبين الكوم، لاتهامهم بقتل محمود محمد البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، يوم 9 أكتوبر الماضي، بمدينة تلا في المنوفية.

فيما نقلت صحيفة الوطن عن مصادر لم تسمها، ترجيحها بأن تصدر المحكمة حكمها بذات الجلسة، بعد الانتهاء من سماع مرافعات الدفاع، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة الغد لمرافعات فريق الدفاع عن المتهمين في القضية.

وانطلقت محاكمة المتهمين يوم 20 أكتوبر الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها مدينة شبين الكوم بالمنوفية، وأحضرت قوات الأمن المتهمين مكبلين بقيود حديدية وسط حراسة مشددة، وكانت جلسة إجرائية واجهت خلالها المتهمين بما هو منسوب إليهم، واستجابت لطلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، باستخراج كافة الوثائق المطلوبة والأوراق الثبوتية التي تدل على سن المتهم الأول والرئيسي "راجح".


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