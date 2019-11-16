» «ماني»: محظوظ باللعب بجوار محمد صلاح

16 نوفمبر 2019 - 04:29 م

أكد ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، أن اللعب بجانب روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح في هجوم الريدز يأتي بفعالية كبيرة بسبب بساطة الطريقة التي يعملان بها.

وقال «ماني» في الإصدار الجديد من مجلة ليفربول الرسمية: «أقول دائمًا أنه من السهل جدًا العمل معًا.. شخصيا، أعتقد أنني محظوظًا للغاية لأنني ألعب إلى جانب هؤلاء اللاعبين الكبار».

وأضاف: «كل لاعب يلعب بجانبهما سيستمتع لأنهما لاعبان جيدان للغاية ويجعلان كل شيء سهلاً، لذلك أنا أستمتع باللعب معهما، نحن جميعًا من بلدان مختلفة ونتحدث بلغات مختلفة ولكني أعتقد أن كرة القدم لغة واحدة عالمية يمكن للجميع التحدث بها، وهو نفس الأمر مع مو وبوبي».

يُذكر أن الثلاثي الهجومي للريدز قاد الفريق في الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال أوروبا الأوروبي السادس في تاريخ النادي، قبل أن يتم ترشيح الثلاثي لجائزة الكرة الذهبية في موسم 2019.