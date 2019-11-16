  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:59 م
بحث متقدم
جانب من اللقاء

أهم ما جاء في لقاء شيخ الأزهر والبابا فرانسيس

الحفل

مطرب شهير يحيي حفلًا في السعودية بـ«حمالة الصدر»

سلع أساسية

بشرى سارة.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 5 سلع أساسية

تركي وميسي

شاهد.. ماذا فعل «ميسي» عند مشاهدته تركي آل الشيخ؟

أب يشعل النيران في نفسه وطفلته بالدقهلية

يهشم رأس عشيقته بشاكوش ويشعل النيران فى جثتها

الملك سلمان وخامنئي

تزامنًا مع التظاهرات.. «خامنئي» يوجه رسالة للسعودية

ارشيف

الأرجنتين تحسم موقفها من اللعب بإسرائيل

محمد الصفدي

اتجاه لتولى "الصفدي" رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

من الفيديو

شاهد.. متظاهرو إيران يضرمون النيران بالمصرف الوطنى

البشير

الكشف عن موعد الحكم النهائى على "البشير"

الجيش الكويتي يكشف السبب الحقيقي لاستقالة الحكومة

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

هذا هو السر الحقيقي للتغيرات المناخية في الدول العربية

#

استقالة الحكومة الكويتية.. لهذا السبب

#

نجل طلعت زكريا يكشف السبب الحقيقي لوفاة والده

#

بعد اشتعال المظاهرات بالعراق.. الجيش يتدخل

الكويت

أخبار الكويت

استقالة الحكومة الكويتية

الجيش الكويتي

كشف حساب الجيش الكويتي على موقع "تويتر"، عن سبب استقالة الحكومة، نافيًا أن يكون السبب خلافات شخصية.

وأفاد الحساب نقلًا عن وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بأنه لا صحة لما يثار عن وجود أي خلافات شخصية بينه وبين أعضاء مجلس الوزراء.

وأورد الحساب بيانا جاء فيه أن الوزير بين أن "ما ذكر من أن سبب تقديم الحكومة لاستقالتها هي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة".

وأضاف أن السبب الرئيس لدوافع تقديم الاستقالة هو تجنب الحكومة تقديم إجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به.

وتابع أن "ما تم اكتشافه من تجاوزات ماليه، وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار) حتى وقتنا الحالي".

وأكد البيان أن الوزير اتخذ قرار "تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام، وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به، والرضى بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعا، وإظهارا منا لروح التعاون فقد تم إطلاع معالي رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن، ملتزمين بقسمنا أمام الله وسمو الأمير حفظه الله ورعاه وممثلي الأمة".

يذكر أن رئيس الحكومة الكويتية قدم، يوم الخميس، استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «ماني»: محظوظ باللعب بجوار محمد صلاح
» "جوارديولا" الكرة المصرية يتولى تدريب بلدية المحلة رسميًا
» جمال محمد على يكشف لغز الفوطة المسحورة لمنتخب غانا
» حقيقة مراقبة ريال مدريد لمهاجم الزمالك
» "أول ما اتخرج هتجوزك".. قصة زواج فنانين شهيرين
» السلطات الإيرانية تتحدى التظاهرات وتعلن تطبيق زيادة الوقود
» حارس ينقذ مرماه من هدف غريب بالبرازيل
» حيلة فى 22 ثانية لسرقة حقيبة راكب مسن
» السيسي يستقبل وفدًا من جامعة بوخارست
» تعرف على موعد توزيع التابلت على طلاب الثانوية
» موقع تواصل بدون إعلانات.. تعرف عليه

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:01 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح