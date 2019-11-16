"السنيورة": نتمسك بـ"الحريري" رئيسًا للحكومة

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رئاسة حكومة لبنان

حذر رئيس الوزراء اللبناني السابق، فؤاد السنيورة، من تطور الأوضاع في لبنان، نظرًا لعدم حل أزمة تشكيل الحكومة.

كما جدد "السنيورة"، اليوم السبت تمسكه بترشيح رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأكد: "نؤيد تولي الحريري المسؤولية بهذا الظرف الاستثنائي".

كما قال: "يجب أن ندرك أنه لم يعد لدى لبنان ما يسمى ترف الوقت والانتظار ولا حتى ترف الاختيار. وأضاف أنه من غير الممكن أن يتولى مسؤولية رئاسة الحكومة شخص ليس له تجربة في العملين السياسي والحكومي.

يذكر أن مصير الحكومة في لبنان ما زال معلقاً، على الرغم من مضي أسبوعين على استقالة سعد الحريري، وسط أنباء عن احتمال استمرار الأزمة لأيام مقبلة، في ظل عدم دعوة رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية من أجل تشكيل الحكومة.


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