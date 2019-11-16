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اختطاف الفتيات «الركلام» من شارع الهرم واغتصابهن

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ارشيفية
ارشيفية

محمد فضل- متابعات

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اغتصاب

عصابة

فتيات

ركلام

عصابة يتزعمها شخص يجسد شخصية رجل خليجي، يدخل الملاهي الليلية بشارع الهرم ويستدرج الفتيات "الركلام" ويختطفهن بمعاونة آخرين ويتناوبون على اغتصابهن.

البداية بتتبع قوات الأمن لمنشور من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يقول أنه رأى استغاثة من إحدى الفتيات داخل سيارة بشارع فيصل بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبتتبع الأجهزة الأمنية بالجيزة للمنشور، تمكنت القوات برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير السيارة ، وتبين أنها مستأجرة وتم ضبط صاحبها، وتبين أنه عضو في تشكيل عصابي تخصص في اختطاف الفتيات الريكلام من شارع الهرم واغتصابهن تحت تهديد السلاح.

وعلي الفور كلف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة والذي نجح في ضبط 4 أشخاص أخرين باقي التشكيل العصابي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن المتهم الرئيسي يستدرجهن من الملاهي الليلية بشارع الهرم بالأموال، وادعاء أنه خليجي ثم يقوم باقي التشكيل بالتعدي على الضحية جنسيًا واغتصابها تحت تهديد السلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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