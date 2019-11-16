» حقيقة تهديد مدرب إنتر ميلان بالقتل

16 نوفمبر 2019 - 05:11 م

نفى مسئولو إنتر ميلان الإيطالي، ما تردد مؤخرًا بأن رسالة التهديد التي حوت رصاصة ووردت إلى النادي، موجهة شخصيا إلى المدير الفني للفريق، انطونيو كونتي.

وقال متحدث باسم النادي اليوم السبت إن النادي هو من تلقى الرسالة وليس كونتي، مشيرا إلى أن النادي توجه إلى السلطات الإيطالية " كما هو معتاد في مثل هذه المواقف".

وفي معرض الرد على سؤال بشأن ما إذا كان كونتي قد وُضِعَ تحت حماية شرطية، قال المتحدث إنه لا يتوقع هذا.

ولم يدل المتحدث بتصريحات حول محتوى الرسالة.

وكانت تقارير إعلامية إيطالية ذكرت في وقت سابق اليوم أن كونتي تلقى بنفسه رسائل تهديد كما تسلم طردا يحوي رصاصة عبر البريد، جرى تسليمها إلى الشرطة.

وأوضحت التقارير أن كونتي، المدرب السابق ليوفنتوس، وتشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإيطالي، وجه اتهامات ضد مجهولين، بينما فرضت السلطات احتياطات أمنية بمحيط مقر إقامته في ميلانو وكذلك مقر النادي.

وبعد 12 مرحلة من الدوري الإيطالي هذا الموسم، يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يوفنتوس وسبع نقاط أمام لاتسيو وكالياري.

غير أن وسائل إعلام نقلت عن زوجة كونتي وصفها لهذه الأخبار بأنها "إشاعة كاذبة".