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أمريكيون ينسحبون من محاضرة إسرائيلي تضامنًا مع غزة

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أمريكيون ينسحبون من محاضرة إسرائيلي

أحمد سالم

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إسرائيل

غزة

القدس

طلاب

القصف الاسرائيلى

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" مقطع فيديو لانسحاب الطلاب من قاعة في كلية بجامعة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، كان يلقيها ضابط إسرائيلي سابق، خدم في قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.

جاء ذلك احتجاجًا على استضافة الجامعة للضابط الإسرائيلي في وقت يتعرض قطاع غزة للقصف من طائرات الاحتلال،  حيث وقفوا رافعين لافتات الاحتجاج ضد الضابط الإسرائيلي، بعد احتجاجهم الصامت، ورفعوا العلم الفلسطيني ثم غادروا القاعة، ليجد الإسرائيلي نفسه يتحدث للقاعة الفارغة.

وتكرر نفس المشهد مؤخرًا، عندما انسحب طلاب جامعة هارفارد الأمريكية من محاضرة للقنصل الإسرائيلي في نيويورك داني دايان، الذي نظم في إحدى قاعات كلية الحقوق التابعة للجامعة.

شاهد الفيديو..

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