» تحدي جديد من أحمد سليمان لـ«مرتضى منصور»

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

احمد سليمان

قرر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، الترشح لانتخابات القلعة البيضاء القادمة، مؤكدًا على سعادته بالعمل في النادي بالفترة الماضية.

وقال «سليمان» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد": "سأخوض انتخابات الزمالك المقبلة، لكن عندما أعلم موقف عضويتي وهل تم شطبها أم لا".

وأكمل: "سعيد بالعمل التطوعي في نادي الزمالك ومساهمتي في تكوين الفريق عام 2014، والذي حصد ثنائية الدوري وكأس مصر".

وكان سليمان قد فاز بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك خلال انتخابات الجمعية العمومية عام 2014، إلا أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أعلن في وقت ماضي عن شطب عضوية الأول.

وأوضح: "شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي يحافظ على تركيز فريقه وخاض فترة إعداد قوية، وضم لاعبين جاهزين من بطولة الدوري".

وأردف: "غريب خاض حوالي 19 مباراة ودية وهذا أمر جيد، وضم عناصر لديها طموح وتريد إثبات نفسها".

وأتم: "طلبت انضمام الحضري في كأس العالم لأننا في كل الأحوال لن نعبر الدور الأول، لكن الأهم أن عندما يتحدث أي شخص بعد 40 أو 50 سنة، عن أكبر لاعبي البطولة فيتم ذكر اسم حارس الأهلي والزمالك السابق".

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