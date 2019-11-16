هنا الزاهد ترقص.. ونشطاء:«دم هيثم زكي لسه مبردش»

محمد فضل
نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديد لها عبر موقع «إنستجرام»، وهي تؤدي وصلة رقص بشكل مرِح على أحد الجسور، مرتدية ملابس كاجول.
وظهرت هنا الزاهد وهي تؤدي وصلة رقص بطريقة رشيقة، لكنها لم تكن بعيدة عن النقد والهجوم، بسبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.
وانتقد البعض ظهور هنا الزاهد بهذا الفرح والرقص، على الرغم من أن الوسط الفني ما زال مفجوعًا بوفاة الفنان الشاب الراحل، وقال البعض في تعليقاتهم: « إزاى بترقصي كده وفرحانة ودم هيثم زكي لسه مبردش؟»، بينما انتقد البعض حالة الحزن التي أبداها الفنانين في حين أنهم ما سرعان عادوا لحياتهم الطبيعية.
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