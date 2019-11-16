» تفاصيل لقاء «السيسي» بوفد من رومانيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وفداً من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، وذلك برئاسة الدكتور نيكولاي ايستدور رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بسام راضى، إن الرئيس رحب بالوفد الأكاديمي الروماني بالقاهرة، طالباً نقل تحياته إلى الرئيس كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا، ومشيداً بتنامي العلاقات الممتدة بين البلدين منذ أكثر من قرن، والتي توجت مؤخراً بزيارة الرئيس إلى رومانيا في شهر يونيو الماضي، مع الإعراب عن الشكر والامتنان لجامعة بوخارست لمبادرتها بمنحه الدكتوراه الفخرية خلال تلك الزيارة.

وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين بعد انتهاء الرئاسة الرومانية للمجلس الأوروبي، وذلك في إطار التوجه المتبادل نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.