بالفيديو.. راغب علامة يطلق استغاثة بـ"محمد بن سلمان"

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أثنى المطرب اللبناني راغب علامة، على جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، معربًا عن أمنيته بأن يكون في لبنان شخص مثله.

جاء هذا في مقطع فيديو من مشاركته في حفل غنائي بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تطرق للأوضاع التي تشهدها بلاده.

وقال "علامة" في الفيديو الذي تم تداوله اليوم على نطاق واسع: "نشكر المملكة على الدعم الدائم الذي تقدمه للبنان ولجميع الدول العربية بشكل عام.. دائمًا خير المملكة كان موجود بكل العالم".

وتابع: "نحن اليوم بلبنان نعيش حركة وثورة شباب ضد الفساد.. دايمًا كنا بنقول بدنا حدًا مثل الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد".

وحظي الفيديو على انتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأحدث تفاعلًا كبيرًا بين مرحب ومعارض.


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