تحرك برلماني هام بشأن ظاهرة «الذباب»

طالب النائب محمد فؤاد، الحكومة بإعلان خطتها للتصدى لظاهرة انتشار الذباب فى مختلف المحافظات، وذلك للقضاء على حالة الذعر التى أصابت المواطنين، خوفًا من انتشار الأمراض والأوبئة، الملازمة لهذه الآفة، كأمراض الجهاز الهضمى والتنفسى والأمراض الصدرية والجلدية والالتهاب الرئوى.

وأوضح فؤاد فى بيان صحفى له، أن العديد من المدن والقرى بمحافظات مختلفة منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية، وعدد من المحافظات المختلفة شهدت انتشار الذباب بشكل كبير، فى ظاهرة تبدو متكررة خلال نفس التوقيت من العام، خاصة مع تغيير الفصول.



عضو مجلس النواب، تابع: "خلال الأيام الماضية ظهرت أنواع جديدة من الذباب لا يغادر المنزل بسهولة ولا يتأثر أحيانا برش المبيدات".