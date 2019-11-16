» بالصور.. المنتخب يخوض أولى تدريباته في جزر القمر

16 نوفمبر 2019 - 07:00 م

خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عصر اليوم السبت، تدريبه الأول في جزر القمر استعدادًا لمواجهة منتخب بلاده في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021).

ويلتقي منتخب الفراعنة يوم الإثنين المقبل مع جزر القمر على ملعب سيد محمد شيخ في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب الأول لتحقيق الفوز وتعويض التعادل المفاجئ أمام كينيا (1-1) بملعب برج العرب يوم الخميس الماضي في لقاء الجولة الأولى.

جدير بالذكر أن منتخب جزر القمر هو متصدر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط من فوزه على توغو بالجولة الأولى (1-0)، بينما تأتي مصر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ونفس رصيد كينيا صاحبة المركز الثاني.