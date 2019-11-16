  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:20 م
بحث متقدم
ارشيفية

«الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

الطيب

في يومه العالمي.. شيخ الأزهر يدعو إلى نشر قيم التسامح في العالم

أرشيفية

هل يجوز أن يعاشر العاقد زوجته قبل الزفاف؟.. الإفتاء تجيب

هيثم زكي

أين ذهبت عائلته؟.. حلم «هيثم أحمد زكي» الذي مات معه

صلاح

محمد صلاح يدخل منافسة قوية مع "آبي أحمد"

سد النهضة

"الري" تعلن نتائج مباحثات سد النهضة بإثيوبيا

ايران

نجل شاه إيران يوجه رسالة للشعب

أرشيفية

حظر الأكياس البلاستيكية.. هل يطبق في مصر؟

سلع أساسية

بشرى سارة.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 5 سلع أساسية

المتهمين بقتل البنا

محاكمة «راجح» غدًا وتوقعات بالنطق بالحكم

بالصور.. المنتخب يخوض أولى تدريباته في جزر القمر

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

السفير المصري وشبيه «القذافي» يؤازرن المنتخب في جزر القمر

#

بالصور.. تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بتسوانا

#

«بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

#

تصفيات المونديال.. جزر القمر تتعادل إيجابيًا مع توجو

جزر القمر

المنتخب

منتخب مصر

خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عصر اليوم السبت، تدريبه الأول في جزر القمر استعدادًا لمواجهة منتخب بلاده في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021).

ويلتقي منتخب الفراعنة يوم الإثنين المقبل مع جزر القمر على ملعب سيد محمد شيخ في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب الأول لتحقيق الفوز وتعويض التعادل المفاجئ أمام كينيا (1-1) بملعب برج العرب يوم الخميس الماضي في لقاء الجولة الأولى.

جدير بالذكر أن منتخب جزر القمر هو متصدر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط من فوزه على توغو بالجولة الأولى (1-0)، بينما تأتي مصر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ونفس رصيد كينيا صاحبة المركز الثاني.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول مُهدد بفقدان محمد صلاح
» احتجاجات في فنزويلا للإطاحة بـ"مادورو"
» بالفيديو.. صراخ سيدة من تحت الكفن يهز مظاهرات إيران
» بالصور.. المنتخب يخوض أولى تدريباته في جزر القمر
» 12 قتيلًا فى إيران.. ومحتجون يحرقون صورة المرشد
» رئيس الاتحاد الفرنسي لـ«بنزيما»:«لا مكان لك بيننا»
» السفير المصري وشبيه «القذافي» يؤازرن المنتخب في جزر القمر
» أمريكيون ينسحبون من محاضرة إسرائيلي تضامنًا مع غزة
» تحدي جديد من أحمد سليمان لـ«مرتضى منصور»
» تأييد حكم الإعدام على خاطف الطفلة «ذهب»
» حقيقة تهديد مدرب إنتر ميلان بالقتل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء