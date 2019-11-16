  • السبت 16 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:18 م
بحث متقدم
ارشيفية

«الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

الطيب

في يومه العالمي.. شيخ الأزهر يدعو إلى نشر قيم التسامح في العالم

أرشيفية

هل يجوز أن يعاشر العاقد زوجته قبل الزفاف؟.. الإفتاء تجيب

هيثم زكي

أين ذهبت عائلته؟.. حلم «هيثم أحمد زكي» الذي مات معه

صلاح

محمد صلاح يدخل منافسة قوية مع "آبي أحمد"

سد النهضة

"الري" تعلن نتائج مباحثات سد النهضة بإثيوبيا

ايران

نجل شاه إيران يوجه رسالة للشعب

أرشيفية

حظر الأكياس البلاستيكية.. هل يطبق في مصر؟

سلع أساسية

بشرى سارة.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 5 سلع أساسية

المتهمين بقتل البنا

محاكمة «راجح» غدًا وتوقعات بالنطق بالحكم

ليفربول مُهدد بفقدان محمد صلاح

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رد قاسٍ من "الحلفاوي" على منتقدى "صلاح"

#

رسالة قاسية من الباز لـ"محمد صلاح"

#

"مكة صلاح" تشعل حفل زفاف بسبب "رقصتها"

#

وصايا ثمينة من شيخ الأزهر لـ"صلاح"

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كلوب

بات الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب مهددًا بفقدان النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني بجانب 3 آخرين قبل مواجهة كريستال بالاس، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح يورجن كلوب مدرب ليفربول مع لاعبيه حتى الآن، من الحفاظ على سجلهم خالي من الهزائم في المسابقة المحلية بعد مرور 13 جولة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في واحدة أمام مانشستر يونايتد.

وأصبح ليفربول مهدد بفقدان 4 لاعبين في مباراة كريستال بالاس القادمة في الدوري الإنجليزي، بعد إصابة محمد صلاح، أندرو روبرتسون، جو جوميز وجوردان هندرسون، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتعرض المهاجم المصري لإصابة في كاحل القدم في نهاية مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي، بينما أنهى الاسكتلندي المباراة بشكل طبيعي لكن أوضحت التقارير بأنه يعاني من إصابة في الكاحل كذلك لن تمكنه من المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات يورو 2020.

واعترف روبرتسون بأنه لم يتدرب مع ليفربول بسببها على مدار الأسبوعين الماضيين على الرغم من مشاركته بعد ذلك أمام مانشستر سيتي. 

بالإضافة إلى إصابة جو جوميز في تدريبات منتخب إنجلترا يوم أمس، الجمعة، وبالتالي تم استبعاده من المعسكر والسفر إلى كوسوفو لخوض المباراة الأخيرة في التصفيات.

وهو نفس القرار الذي اتخذه، جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا مع جوردان هندرسون بسبب عدم تعافيه من عدوى فيروسية أنضم بها في بداية المعسكر منعته من التواجد على مقاعد بدلاء منتخب بلاده في مباراة مونتينجرو يوم الخميس الماضي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول مُهدد بفقدان محمد صلاح
» احتجاجات في فنزويلا للإطاحة بـ"مادورو"
» بالفيديو.. صراخ سيدة من تحت الكفن يهز مظاهرات إيران
» بالصور.. المنتخب يخوض أولى تدريباته في جزر القمر
» 12 قتيلًا فى إيران.. ومحتجون يحرقون صورة المرشد
» رئيس الاتحاد الفرنسي لـ«بنزيما»:«لا مكان لك بيننا»
» السفير المصري وشبيه «القذافي» يؤازرن المنتخب في جزر القمر
» أمريكيون ينسحبون من محاضرة إسرائيلي تضامنًا مع غزة
» تحدي جديد من أحمد سليمان لـ«مرتضى منصور»
» تأييد حكم الإعدام على خاطف الطفلة «ذهب»
» حقيقة تهديد مدرب إنتر ميلان بالقتل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء