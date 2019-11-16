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«عبد العال»: «حلق الله يسترك» خطتي مع البلدية

الرياضة

رضا عبد العال
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عبد العال

أبدى رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق والمدير الفني الجديد لفريق بلدية المحلة سعادته الغامرة بتولي مهمة الفريق الذي يشارك في دوري القسم الثاني.

وقال «عبدالعال» في تصريحات صحفية، أنه قبل العرض المقدم إليه من قِبل مسئولي النادي المحلاوي نظراً لرغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية وتوفير كل سُبل الدعم من أجل الصعود للدوري الممتاز.

ورداً على سؤال عن طريقة اللعب التي يفضلها مع الفريق قال عبدالعال " حلق الله يسترك" وهي دي اللي وصلتنا كأس العالم.

وناشد عبدالعال جماهير الفريق بالصبر على اللاعبين حتى تتحسن النتائج تدريجيًا ويعود الفريق لمستواه المعهود، وعن الجهاز المعاون قال أنه لم يصل لاتفاق نهائي ومازالت هناك نقطة اختلاف مع الحاج مصطفى السامولي رئيس النادي من أجل اختيار المتعاونين.

يذكر أن عبدالعال تم تعيينه مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة خلفاً لكرة جابر الذي رحل بسبب سوء النتائج.

جدير بالذكر أن بلدية المحلة يعاني في الفترة الأخيرة من تراجع في نتائج الفريق بدوري القسم الثاني، جعل إدارة النادي تتعاقد مع رضا عبدالعال خلفا للمدرب السابق كرم جابر، من أجل انتشال الفريق من كبوته، حتى يعود بلدية المحلة للمنافسة والصعود مرة أخرى للدوري الممتاز بعد غياب فترة طويلة.

ويمتلك بلدية المحلة نقطتين جمعهما من تعادلين في دوري القسم الثاني مجموعة بحري كما تجرع الهزيمة في لقاءين.

وسبق لرضا عبد العال تولي القيادة الفنية لفريق نبروه ونافس معه على الصعود للدوري الممتاز.

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