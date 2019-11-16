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التنمر.. ثلاثة شباب يعتدون على طفل سوداني في الشارع

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شباب يعتدون على طفل سوداني في الشارع
شباب يعتدون على طفل سوداني في الشارع

أحمد سالم

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طفل سوداني

فيديو الطفل السوداني

أقدم ثلاثة شباب، على مضايقة طفل سوداني الجنسية يحمل على كتفه حقيبة مدرسية، والتعدي عليه بدون سبب، في منطقة غمرة بمحافظة القاهرة.

وقام أحدهما بنشر الفيديو على الصفحة الشخصية من أجل الشهرة، حيث تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو شاب يدعى “سيد حسان”، وهو يتعدى على طفل سوداني الجنسية عند الذهاب إلى “سنتر” مترجلًا في المنطقة التي يقطن بها، هؤلاء الثلاثة.

جاء ذلك في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، في حين تساءل بعض المواطنين على الفيديو الذي لا يتجاوز مدته الـ50 دقيقة: “أين القانون لمعاقبة المجرم وحماية اللاجئين”؟.

شاهد الفيديو..


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