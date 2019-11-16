«الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

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حالة الطقس غدًا

تشهد مصر هذه الأيام موجة من الاستقرار في الطقس، تزامنًا مع تصريحات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن شتاء هذا العام سيكون دافئًا.

بدورها، كشفت الهيئة، عن توقعاتها لطقس يوم غد الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019، حيث من المتوقع أن يسود محافظات جمهورية مصر، غدًا طقس معتدل، وذلك على كافة الأنحاء في النهار ومائل للبرودة بالليل.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، على مناطق في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبشأن حالة البحر الأبيض المتوسط، ذكرت الهيئة أنها معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كما يلي:

الصغرى – العظمى

-القاهرة 19 26

-شبين الكوم 18 26

-طنطا 18 25

-دمنهور 18 26

-الإسكندرية 20 26

-بلطيم 20 25

-مطروح 18 25

-السلوم 16 24

-سيوة 12 25

-بورسعيد 22 25

-دمياط 21 25

-الزقازيق 19 26

-الإسماعيلية 17 27

-السويس 18 27

-العريش 16 26

-رفح 15 25

-رأس سدر 19 26

-نخل 11 25

-نويبع 22 26

-طابا 19 25

-كاترين 09 20

-الطور 21 28

-شرم الشيخ 22 29

-الغردقة 21 28

-مرسى علم 21 28

-الفيوم 18 26

-بنى سويف 18 26

-المنيا 16 26

-أسيوط 15 27

-سوهاج 16 27

-قنا 17 27

-الأقصر 18 27

-أسوان 19 28

-أبو سمبل 18 27

-الوادي الجديد 18 27

-شلاتين 21 28

-أبو رماد 21 28

-حلايب 22 26


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