بالفيديو.. أمين الفتوى يرد على مشككي فرضية الحجاب

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الحجاب

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أمين الإفتاء

استنكر الشيخ أحمد ممدوح، أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تصريحات عدم وجوبية الحجاب، قائلًا: «فيه بنات تقول إحنا اتخدعنا في الحجاب، وضيعنا أجمل سنوات حياتنا، وإن الحجاب من العادات البدوية، وبيحاولوا كمان يثبتوا الفكرة عند غيرهم، ويبرروا لأفعالهم».

وأضاف «ممدوح» في مقطع فيديو بثته صفحة الدار على «يوتيوب»، السبت: «الحجاب ليس من أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام 5 يعلمها الجميع، كما أن خلع الحجاب ليس من الكبائر، بل من المعاصي، اللي هتلتزم به مشكورة، واللي مش هتلزم متقولش مبررات زائفة إنه مش فرض، لأنه فرض».

شاهد الفيديو..


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