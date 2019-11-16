حمادة أنور رئيسًا لبعثة الزمالك بالكونغو

16 نوفمبر 2019 - 09:09 م

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تكليف حمادة أنور برئاسة بعثة الفريق فى الكونغو لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الزمالك إلى الكونغو فجر يوم 27 نوفمبر الحالي استعدادا لخوض لقاء مازيمبي المقرر إقامته يوم 30 من الشهر الجاري فى مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات.

ويستعد الفريق الأبيض بقيادة الصربى ميتشو، حاليا لمواجهة إنبى، المحدد لها يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.



