بلجيكا تقسو على روسيا برباعية

16 نوفمبر 2019 - 09:36 م

حقق منتخب بلجيكا فوزًا كبيرًا على روسيا بنتيجة 1/4، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا "يورو 2020".

سجل رباعية منتخب بلجيكا كل من الأخوين يورجان وإيدين هازارد بواقع هاتريك في الدقائق 19، 33، 40، ثم اختتم روميلو لوكاكو بهدف رابع في الدقيقة 72، فيما سجل هدف روسيا الوحيد اللاعب جورجي ديزيكا في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب بلجيكا ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا يورو 2020 برصيد 27 نقطة بفارق 6 نقاط عن روسيا الذي يحل وصيفًا بترتيب المجموعة، ويحتل منتخب اسكتلندا المركز الثالث برصيد 12 نقطة فيما يتقاسم منتخب قبرص وكازاخستان المركز الرابع والخامس برصيد 10 نقاط، ويتذيل سان مارينو المجموعة بدون نقاط.