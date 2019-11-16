» عقار جديد مذهل لعلاج التهابات المسالك البولية

16 نوفمبر 2019 - 11:00 م

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، على عقار جديد مضاد للجراثيم، لعلاج التهابات المسالك البولية، كجزء من الجهود المستمرة لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات للعقاقير.



وأوضحت الهيئة، في بيان، السبت، أن العقار الجديد الذي يطلق عليه اسم (Fetroja)، يستهدف علاج المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من التهابات المسالك البولية، بما في ذلك التهابات الكلى، والذين لديهم خيارات محدودة للعلاج أو لم يستجيبوا للعلاجات البديلة.

وأضافت الهيئة، أنها اختبرت فاعلية العقار الجديد، في دراسة شملت 448 مريضا يعانون من التهابات المسالك البولية.

ووجد الباحثون أن 72.6 ي المائة ممن تلقوا العقار الجديد، تخلصوا من البكتيريا المسببة للالتهابات، بعد حوالي 7 أيام من انتهاء العلاج، مقارنة مع 54.6 في المائة، من المرضى الذين تلقوا مضادا حيويا بديلا.

وشملت الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للعقار الجديد، الإسهال والإمساك والغثيان والقيء والطفح الجلدي، بالإضافة إلى السعال والصداع ونقص بوتاسيوم الدم.

وقال جون فارلي، مدير عام مكتب الأمراض المعدية في مركز تقييم الأدوية والأبحاث في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية: "توفر موافقة اليوم على العقار الجديد خيارًا إضافيًا للعلاج للمرضى الذين يعانون من التهابات المسالك البولية والذين لديهم خيارات علاجية محدودة أو معدومة".

وأضاف أن "التحدي العالمي الرئيسي الذي تواجهه الهيئة بصفتها وكالة للصحة العامة يتمثل في التصدي لخطر الإصابة بالعدوى المضادة للميكروبات، مثل التهابات المسالك البولية، وتمثل موافقتها على العقار الجديد خطوة أخرى إلى الأمام في مجمل الجهود التي تبذلها لضمان توفير أدوية مضادة للميكروبات آمنة وفعالة".

وتصيب عدوى المسالك البولية أي جزء من الجهاز البولي، وهو الكليتان والحالبن والمثانة ومجرى البول، وتشمل معظم العدوى المسالك البولية السفلية، أي المثانة ومجرى البول.