رامي إمام يفجر مفاجأة بشأن الحالة الصحية لـ"الزعيم"

16 نوفمبر 2019 - 10:30 م

كشف المخرج رامي إمام، اليوم السبت، عن مفاجأة بشأن والده الفنان الكبير عادل إمام.



وشارك رامي إمام مقطعا مصورا له عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام"، والذي يظهر جلوسه بجوار والده عادل إمام، في كواليس مسلسل "فلانتينو"، الجاري تصويره حاليا.



ويظهر عادل إمام في المقطع المصور وهو بصحة جيدة ويحفظ دوره استعدادا لتصوير مشهده المقبل في المسلسل، المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

























